Новости Украины:В ночь на 16 февраля в с.Овадное на Волыни сожгли авто настоятеля храма ПЦУ Сергея Мисана.

На Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ. В полиции сообщили, что инцидент произошел утром 16 февраля в селе Овадное Владимир-Волынского района.

"Мужчина сообщил о том, что ночью во дворе дома по месту жительства сгорел его автомобиль "Volkswagen T4" вместе с документами. В результате пожара никто не пострадал ", - говорится в сообщении.

Причины возгорания еще устанавливают. Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Местное издание "Буг" сообщает, что автомобиль принадлежал настоятелю храма ПЦУ в селе Овадное и громады ПЦУ в селе Сусваль Сергею Мисану. Он считает, что инцидент связан с религиозным конфликтом. По словам священника, ранее ему угрожали.

Отмечается, что около года длится конфликт между прихожанами ПЦУ и УПЦ МП относительно храма в селе Сусваль.