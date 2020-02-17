На Киевщине пьяный полицейский сбил двух человек на переходе

В Броварах на Киевщине пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек, один из них умер.
Об этом сообщили в полиции Киевщины.
По данным ведомства, полицейский, который был вне службы, ехал на автомобиле Nissan, не сбавил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов.
"После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель на авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители", — говорится в сообщении.
Как отмечают правоохранители, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но отказался пройти тест на "драгере".
"В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу", — рассказали в полиции.
Глава полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование по этому факту. Также на место происшествия вызвали работников Госбюро расследований, которые будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Напомним: в пятницу 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi на пешеходном переходе в Харькове совершил наезд на двух женщин, которые погибли от полученных травм.