На Киевщине пьяный полицейский сбил двух человек на переходе

Новости Украины:На Киевщине выпивший полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек и пытался скрыться с места происшествия.

В Броварах на Киевщине пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек, один из них умер.

Об этом сообщили в полиции Киевщины.

По данным ведомства, полицейский, который был вне службы, ехал на автомобиле Nissan, не сбавил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов.

"После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель на авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители", — говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но отказался пройти тест на "драгере".

"В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу", — рассказали в полиции.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование по этому факту. Также на место происшествия вызвали работников Госбюро расследований, которые будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Напомним: в пятницу 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi на пешеходном переходе в Харькове совершил наезд на двух женщин, которые погибли от полученных травм.