В Карпатах ожидается угроза схода снежных лавин

Новости Украины:Из-за оттепели в Карпатах в понедельник сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 17 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Напомним, в ближайшие сутки, 17 февраля, погоду Украины будет определять теплый воздух, который придет с запада Европы.

В понедельник - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Наиболее низкая температура ожидается в восточной части Украины: ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла, на крайнем западе страны 12-15° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью около 0 °, днем 7-9° тепла.