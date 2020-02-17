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Украли авто и наехали на людей: В Днепре задержали банду преступников (Видео)

Украли авто и наехали на людей: В Днепре задержали банду преступников (Видео)
14:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: dp.npu.gov.ua

Новости Украины:В Днепровской области сотрудники Нацполиции задержали банду, которая украла авто вместе с водителем и наехала на людей.

В Днепре правоохранители задержали всех участников преступной группировки, лидер которой, управляя угнанным автомобилем, совершил наезд на трех человек. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте. Еще два человека, среди которых четырехлетний ребенок, получили травмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Выяснилось, что преступная группировка состояла из 6 человек. 16 февраля члены группы похитили 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовали у него 20 тыс. долларов. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. В ходе преследования автомобиль со злоумышленниками задержали на месте дорожно-транспортного происшествия.

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Как рассказал заместитель начальника управления стратегических расследований Виктор Диденко, 54-летний лидер группы в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы и организовал преступную группировку. В течение этого времени сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями под процессуальным руководством местной прокуратуры № 3 города Днепр документировали их преступную деятельность.

В результате двух членов группировки задержали на месте смертельного ДТП. Этой же ночью сотрудники полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали еще четырех членов группы.

Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия.

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Сейчас все шестеро мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой).

После проведения судебных экспертиз оружия будет открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По санкциям статей членам группы, в соответствии с ролью каждого, грозит до 15 лет лишения свободы. Также в ходе расследования будет установлена причастность задержанных к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Днепропетровской области.

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Украина, Днепр, Кража, Авто, Нацполиция, ГУНП, Автомиобиль.
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