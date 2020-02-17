Амфетаминовая лаборатория: В Киеве задержали владельца

Новости Украины:В Киеве сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который занимался незаконным изготовлением наркотиков.

В столице разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина и задержали 35-летнего ранее судимого мужчину.

Об этом сообщает прокуратура города Киев.

"...В Киеве разоблачена лаборатория по изготовлению психотропных веществ и задержано лицо, которое обеспечивало ее функционирование", - говорится в сообщении.

Так, в порядке ст. 208 УПК Украины задержан 35-летний киевлянин, ранее судимый, в том числе за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Во время проведения обысков по месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли около 200 грамм психотропного вещества амфетамин, лабораторные принадлежности, которые использовались для его изготовления, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное следствие продолжается. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотических веществ.