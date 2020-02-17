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Забил до смерти: В Харьковской области задержали мужчину

Забил до смерти: В Харьковской области задержали мужчину
19:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Харьковской области задержали мужчину, который убил собственную мать.

На Харьковщине 37-летний мужчина до смерти забил 61-летнюю мать палкой. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

"Информация об обнаружении жительницы одной из квартир жилого дома по проспекту Победы без признаков жизни с многочисленными повреждениями поступила в Шевченковский отдел полиции около 11:00", — говорится в сообщении.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции. 

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В ходе проведения оперативно-следственных действий полицейские в течение нескольких часов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 37-летний безработный сын погибшей.

Работники полиции установили, что злоумышленник до смерти забил 61-летнюю мать деревянной палкой. 

Вещественные доказательства изъяты. 

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По данному факту следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Украина, Убийство, Смерть, Нацполиция, ГУНП, Палка.
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