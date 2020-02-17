Скачать
Понедельник, 17.02.2020
"Зараженный" лайнер возле берегов Японии: эвакуация украинцев пока не планируется
"Зараженный" лайнер возле берегов Японии: эвакуация украинцев пока не планируется
Эвакуация украинцев из Уханя: на борт не допустят людей с симптомами коронавируса
Эвакуация украинцев из Уханя: на борт не допустят людей с симптомами коронавируса
Игрок Шахтера перешел в Лех
Игрок Шахтера перешел в Лех
Джуд Лоу снимется в новом проекте Тайки Вайтити
Джуд Лоу снимется в новом проекте Тайки Вайтити

Пикантный заработок: В Запорожской области раскрыли деятельность порностудии

Пикантный заработок: В Запорожской области раскрыли деятельность порностудии
17:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: zp.npu.gov.ua

Новости Украины:В Запорожской области сотрудники ГУНП раскрыли деятельность незаконной порностудии.

В Запорожской области правоохранители разоблачили деятельность онлайн порностудии.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

"Деятельность онлайн студии, где изготовлялась и распространялась видеопродукция порнографического характера, прекратили полицейские в Вознесеновском районе Запорожья", — сказано в сообщении.

Непроверенные заправки: В Украине обнародовали количество нелегальных станций продажи горючего

Полицейские получили информацию о том, что на территории Запорожья организована деятельность студии по изготовлению и распространению продукции порнографического характера в глобальной сети Интернет за денежное вознаграждение. 

Они провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что студия работает на территории Вознесеновского района Запорожья. 

16 февраля оперативники совместно со следователями Александровского отделения полиции, под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированный обыск по месту расположения студии. Правоохранители изъяли: компьютерную технику, по которой осуществлялось распространение порнографического контента, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. 

Потребительские настроения украинцев в январе упали до уровня июля 2019

"Для деятельности студии злоумышленники подбирали на работу девушек-моделей через объявления в сети Интернет, арендовали квартиру и организовали работу студии. Женщины с использованием компьютера осуществляли авторизованный вход на тематический сайт в сети Интернет, где путем демонстрации половых органов и имитации полового акта создавали трансляция в режиме реального времени с контентом порнографического характера, за что получали денежное вознаграждение от пользователей сайта", - отметили в полиции.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Запорожье, Порностудия, Нацполиция, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
02 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
03 Как оградить себя от инсульта и инфаркта
04 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
05 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Слава Украине: Менять воинское приветствие в ВСУ не будут
Слава Украине: Менять воинское приветствие в ВСУ не будут
Сенцов: Путин Крым не отдаст, это невозможно
Сенцов: Путин Крым не отдаст, это невозможно
Февраль в Киеве &quot;побил&quot; еще два температурных рекорда
Февраль в Киеве "побил" еще два температурных рекорда
Берлинале 2020: программа кинофестиваля
Берлинале 2020: программа кинофестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь