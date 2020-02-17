Пикантный заработок: В Запорожской области раскрыли деятельность порностудии

Новости Украины:В Запорожской области сотрудники ГУНП раскрыли деятельность незаконной порностудии.

В Запорожской области правоохранители разоблачили деятельность онлайн порностудии.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

"Деятельность онлайн студии, где изготовлялась и распространялась видеопродукция порнографического характера, прекратили полицейские в Вознесеновском районе Запорожья", — сказано в сообщении.

Полицейские получили информацию о том, что на территории Запорожья организована деятельность студии по изготовлению и распространению продукции порнографического характера в глобальной сети Интернет за денежное вознаграждение.

Они провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что студия работает на территории Вознесеновского района Запорожья.

16 февраля оперативники совместно со следователями Александровского отделения полиции, под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированный обыск по месту расположения студии. Правоохранители изъяли: компьютерную технику, по которой осуществлялось распространение порнографического контента, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

"Для деятельности студии злоумышленники подбирали на работу девушек-моделей через объявления в сети Интернет, арендовали квартиру и организовали работу студии. Женщины с использованием компьютера осуществляли авторизованный вход на тематический сайт в сети Интернет, где путем демонстрации половых органов и имитации полового акта создавали трансляция в режиме реального времени с контентом порнографического характера, за что получали денежное вознаграждение от пользователей сайта", - отметили в полиции.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.