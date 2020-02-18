Обострение на Донбассе: В "ЕС" требуют пригласить в Раду министра обороны

Новости Украины:Ирина Геращенко заявила, что Украина потеряла два опорных пункта.

Фракция "Европейская солидарность" требует пригласить сегодня в парламент министра обороны Андрея Загороднюка и начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака по поводу ситуации на линии разведения возле Золотого.

Об этом на заседании парламента заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Она отметила, что сегодня с 5 часов утра боевики обстреливают места разведения вблизи Золотого.

"Знаете ли вы, что мы уже имеем несколько погибших и раненых, а также Украина потеряла два наших опорных пункта", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула: "Мы требуем, чтобы сегодня в ВР были вызваны министр обороны, начальник Генерального штаба и мы услышали, что происходит на фронте вблизи места разведения".

Также она подчеркнула, что в такой ситуации ни о каких дальнейших разведениях не может идти речи.

"Почему сегодня по инициативе России проходит Совбез ООН, а не по инициативе Украины, где мы должны выпороть Россию за невыполнение каждого пункта Минских соглашений", - сказала она.

Геращенко отметила, что президент Украины Владимир Зеленский на выборах обещал, что имеет стратегию мира, а уже в Мюнхене (во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля) заявил, что у него такой стратегии нет.

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще четверо получили ранения.

Напомним, пророссийские боевики утром 18 февраля атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.