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В Черкассах назначили нового главу Нацполиции (Видео)

В Черкассах назначили нового главу Нацполиции (Видео)
12:17 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины:В Черкассах сегодня представили нового главу Нацполиции, Михаила Куратченко.

Полицию Черкасской возглавил Михаил Куратченко. Представление состоялось сегодня, 18 февраля.

На мероприятии присутствовали председатель облгосадминистрации Роман Боднар, первый заместитель председателя облсовета Валентин Тарасенко, прокурор области Александр Воронин и начальник УСБУ в Черкасской области Сергей Трофимов.

Во вступительном слове, представляя нового руководителя Михаила Куратченко, Председатель Нацполиции отметил, что определяющим фактором в работе полиции является доверие граждан.

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"Ваша работа будет оценена исключительно людьми, гражданами Украины. Уровень доверия зависит от каждого отдельного сотрудника полиции, от его добросовестного и качественного выполнения задач и защиты граждан. Также от того, как мы будем выглядеть в глазах людей, от оценки эффективности работы полицейских - будет зависеть сотрудничество с местными органами власти и объединенными территориальными общинами ", - акцентировал Игорь Клименко. 

Глава Нацполиции поблагодарил за работу Валерию Феврале, в течение трех лет возглавлял полицию Черкасской области.

Во время выступления новый руководитель Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко поблагодарил за доверие и отметил, что осознает высокую ответственность возложенных на него обязанностей. 

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Он отметил, что основной задачей для него и всего коллектива является защита прав и свобод граждан и обеспечения правопорядка.

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Украина, Черкассы, Нацполиция, ГУНП.
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