Поставили блокпосты: в Тернопольской области отказываются принимать украинцев из Китая (Видео)

Новости Украины:В санатории не готовы к приему людей, возможно зараженных неизвестной инфекцией.

В Тернопольской области местные жители обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий "Медоборы" украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая из-за вспышки коронавируса.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, блокпосты обустроили на подъезде к селу Конопковка рядом с Микулинцами Теребовлянского района, где расположен санаторий "Медоборы"

На блокпостах дежурят, ориентировочно, 15 человек. Рядом с ними находятся работники полиции с целью обеспечения охраны порядка.

Кроме того, сегодня утром в Микулинцах на центральной площади состоялся митинг. По данным полиции, на нем собралось, ориентировочно, 300 человек.

Присутствующие высказались категорически против того, чтобы группу украинцев из Китая привезли на карантин в санаторий "Медоборы", мотивируя это тем, что заведение не приспособлено для таких целей.

Информацию о том, что именно в этот санаторий привезут группу на карантин, вчера начали распространять местные СМИ. В Тернопольской облгосадминистрации не смогли предоставить никакой конкретной информации, они такое намерение не подтвердили, но и четко не опровергли.

По словам местных жителей, накануне в санаторий уже приезжали представители контролирующих служб, чтобы проверить, насколько он готов к приему на карантин украинцев, которых эвакуируют из Китая.

Как сообщалось ранее, вчера, 17 февраля, городской голова Тернополя Сергей Надал обнародовал официальное обращение к председателю Тернопольской ОГА Игорю Сопелю и председателю облсовета Виктору Овчаруку с призывом предотвратить возможное размещение в санатории "Медоборы" украинцев, которых должны эвакуировать из Китая.

В свою очередь, Сопель ответил, что официального подтверждения намерения привезти в Тернопольскую эвакуированных из Китая украинцев нет.

Ожидается, что самолет с украинцами, которых должны эвакуировать из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, прилетит в Украину 20 февраля.