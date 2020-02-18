В полиции Черкасской области произошли кадровые изменения

Новости Украины:Новым руководителем полиции Черкасской области назначен Михаил Куратченко.

Новым руководителем Главного управления Национальной полиции в Черкасской области назначен Михаил Куратченко. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко представил нового руководителя полиции Черкасской области. Новый руководитель полиции Черкасской области Михаил Куратченко поблагодарил за доверие и отметил, что осознает высокую ответственность возложенных на него обязанностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Клименко поблагодарил за работу Валерия Лютого, который в течение трех лет возглавлял полицию Черкасской области.

В свою очередь, Куратченко отметил, что основной задачей для него и всего коллектива является защита прав и свобод граждан и обеспечение правопорядка в регионе.

Напомним, Сотрудники, вернувшиеся из Китая после празднования Нового года, сейчас будут находиться на карантине и жить все это время в боксах на предприятии.