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Травмоопасный инцидент: В Одесской области школьник пострадал от неисправности крана

Травмоопасный инцидент: В Одесской области школьник пострадал от неисправности крана
19:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Одесской области школьник стал жертвой неисправности крана, мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

В Беляевском районе Одесской области автокран тяжело травмировал мальчика, находившегося в пешеходной зоне.

Как сообщалось ранее, об этом в социальных сетях сообщили жители села Выгода, в котором 17 февраля произошло это чрезвычайное происшествие.

Отмечается, что вчера на улице Энергетиков у следовавшего по дороге автомобильного крана отцепилась "лапа" и задела мальчика, который возвращался из школы домой - шел по обочине дороги.

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"Пострадавший - местный школьник, ученик 3-б класса, Денис Каприян. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении больницы с черепно-мозговой травмой в крайне тяжелом состоянии", - сообщили очевидцы.

По информации местных жителей, автокран сейчас находится на штрафной площадке. Открыто уголовное производство. Водитель был трезв, своей вины не отрицает, сотрудничает со следствием.

По его версии, ЧП случилось из-за технической неисправности автокрана.

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В селе объявлен сбор средств для оказания помощи потерпевшему.

В региональном главке Нацполиции случившееся пока не комментируют.

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Одесса, Ребенок, Травмы, Мальчик, Кран, Потрадавшие.
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