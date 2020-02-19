Свыше 2000 тысяч: В ОБСЕ назвали количество взрывов при атаке боевиков на позиции ВСУ

Новости Украины:В ОБСЕ заявили, что зафиксировали в районе Золотого более 2 тыс. 300 взрывов.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали в районе Золотого более 2 тыс. 300 взрывов при попытке прорыва российских оккупантов через линию соприкосновения.

Об этом говорится в отчете миссии на сайте ОБСЕ в связи с нарушениями режима прекращения огня возле линии соприкосновения в Луганской области.

"Утром 18 февраля, в период с примерно 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого (подконтрольное правительству Украины, 60 км к западу от Луганска), и ведения наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов; неподконтрольная правительству Украины, 50 км к западу от Луганска) и Попасной (подконтрольной правительству Украины, 69 км к западу от Луганска), а также осуществление мониторинга с помощью камер видеонаблюдения СММ констатировала существенный рост количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в числе прочего, более 2 тысяч 300 взрывов", - говорится в отчете.

Также сказано, что ориентировочно в 12:00 команда миссии направила в указанный район беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия. В настоящее время проводится анализ материалов фото- и видеофиксации беспилотника.

Кроме того, СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе. Все соответствующие наблюдения будут отражены в ежедневных отчетах миссии.

Напомним, от военных действий на Донбассе в течение 2019 года пострадали 167 гражданских.