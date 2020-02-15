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Глава ОБСЕ о Минских соглашениях: Не идеальны, но лучше ничего нет

Глава ОБСЕ о Минских соглашениях: Не идеальны, но лучше ничего нет
21:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Глава ОБСЕ считает, что Минские договоренности не "прекрасны", но единственные из существующих на данный момент.

Минские соглашения не наилучшие, но лучше них, не существует на данный момент, считает действующий Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама.

"Должен повторить то, что уже было сказано, что благодаря президенту и новому правительству в Киеве есть улучшение в плане установления контактов, попыток продвижения вперёд в плане имплементации Минских соглашений, которые могут не быть замечательными, и они не являются замечательными, но это соглашение, подписанное в определенных условиях, и лучше них нет на данный момент", - сказал он, выступая на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Также он рассказал о своих впечатлениях от недавнего визита на Донбасс.

"У меня была привилегия посетить президента Зеленского и украинские власти в Киеве. Также я посетил территорию Станицы Луганской, и я бы хотел пригласить всех немецких крайне правых избирателей увидеть, какой может быть жизнь, во время как мы жалуемся, как нам плохо в этом Берлине. Это настоящий апокалипсис сейчас, когда тысячам и тысячам людей приходится пересекать этот мост", - рассказал он.

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Также Рама отметил, что несмотря на переговоры в нормандском формате, боевые действия на Донбассе продолжаются, и есть десятки несчастных случаев.

"Хочу привлечь ваше внимание к одной вещи. Улучшение означает лучше, чем хуже. Но просто представьте: после встречи в нормандском формате было 20 тыс. инцидентов и все еще десятки, десятки несчастных случаев. Специальная мониторинговые миссия ОБСЕ делает хорошую работу, это единственное присутствие уважаемое и принятое обеими сторонами", - сказал премьер-министр.

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Он также отметил, что пока РФ будет жить в страхе быть окруженной, ситуация не улучшится.

"До тех пор пока Россия -, и это то, чему история должна была в конце концов научить нас - будет жить в страхе быть окруженной, не будет возможного конечного решения. И до тех пор пока Россия будет жить в страхе быть окруженной НАТО и ЕС, ничего не улучшится", – сказал Рама.

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Организатором Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности является Фонд Виктора Пинчука и "Ялтинская Европейская стратегия"

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ОБСЕ, Донбасс, Эди Рама, Минские соглашения.
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