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"Мы все за Украину, я - ваш друг": Ишингер прокомментировал "12 шагов к миру на Донбассе"

"Мы все за Украину, я - ваш друг": Ишингер прокомментировал "12 шагов к миру на Донбассе"
19:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Ишингер прокомментировал заявление о "12 шагах к миру на Донбассе".

Авторы скандального заявления "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", которое вызвало резкую критику, только хотели привлечь РФ к дискуссии и продвинуть вопрос мирного урегулирования на оккупированных территориях Украины.

Так председатель Мюнхенской безопасности конференции Вольфганг Ишингер прокомментировал Укринформу скандальный документ, который появился накануне открытия конференции, а потом исчез с сайта конференции из-за протестов против его откровенно антиукраинского направления.

"Так, в этом документе могут быть контроверсионные вещи, ну так давайте говорить о них. Это не правительственная позиция, это вклад. И это неправильно говорить, что она "русская"", - заявил Ишингер.

Также он заверил, что является сторонником всех усилий, направленных на то, чтобы помочь продвинуть "украинский вопрос" вперед. "Мы все за Украину. Я - ваш друг", - подтвердил дипломат.

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Как один из авторов документа, он убежден, что "Украина должна быть счастлива, что мы пытались привлечь россиян к дискуссии"...

Ишингер, отметил, что люди, подписавшие "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", имели целью лишь "добро". (Среди подписантов он назвал, в частности, Карла Бильда и Игоря Иванова, ... не входит в правительство РФ последние 20 лет). Ишингер подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что среди авторов заявления была "пара россиян".

Также он пояснил, что конференция публикует все виды документов, российские речи, китайские речи, американские, украинские и другие.

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Как сообщалось, 14 февраля руководство Мюнхенской конференции обнародовало заявление, в котором не признает "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" официальным документом. И подчеркивает, что документ является частной инициативой. А также, что он был удален с официального сайта конференции.

Ранее три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию безопасности, в сотрудничестве с Российским советом международных дел, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".

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Этот документ, по сути, имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины относительно Донбасса. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предлагается запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию.

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Донбасс, Мюнхенская конференция, Вольфганг Ишингер.
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