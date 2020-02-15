Восстановление Донбасса: Зеленский рассказал о создании "фонда мирового уровня"

Новости Украины:В Украине планируют создать Министерство по вопросам реинтеграции Донбасса.

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины и представителей бизнеса присоединиться к реализации инфраструктурных и социальных проектов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он заявил во время выступления на Украинском ланче в Мюнхене, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент, в частности, напомнил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса в Украине создан "фонд мирового уровня".

"Он сочетает в себе два "окна". Первое - для международных партнеров, организаций и фондов. Второе - для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров", - отметил Зеленский.

По его словам, основными приоритетами фонда являются крупные инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий войны - с фокусом на молодежь, женщин, детей и ветеранов.

"Впервые такой фонд администрируется совместно Всемирным банком, Офисом президента и правительством Украины", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский проинформировал, что в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

"Призываю наших международных партнеров присоединяться и вместе со мной начать фандрайзинг для восстановления и реинтеграции Донбасса", - резюмировал Президент.