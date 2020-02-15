Скачать
Суббота, 15.02.2020
Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной
Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Восстановление Донбасса: Зеленский рассказал о создании "фонда мирового уровня"

Восстановление Донбасса: Зеленский рассказал о создании "фонда мирового уровня"
18:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Украине планируют создать Министерство по вопросам реинтеграции Донбасса.

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины и представителей бизнеса присоединиться к реализации инфраструктурных и социальных проектов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он заявил во время выступления на Украинском ланче в Мюнхене, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент, в частности, напомнил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса в Украине создан "фонд мирового уровня".

"Он сочетает в себе два "окна". Первое - для международных партнеров, организаций и фондов. Второе - для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров", - отметил Зеленский.

Зеленский в Мюнхене: Прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной

По его словам, основными приоритетами фонда являются крупные инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий войны - с фокусом на молодежь, женщин, детей и ветеранов.

"Впервые такой фонд администрируется совместно Всемирным банком, Офисом президента и правительством Украины", - подчеркнул глава государства.

Президент Эстонии: Война продолжается, Крым остается оккупированным

Кроме того, Зеленский проинформировал, что в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

"Призываю наших международных партнеров присоединяться и вместе со мной начать фандрайзинг для восстановления и реинтеграции Донбасса", - резюмировал Президент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инвестиции, Донбасс, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
04 Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
05 Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Партия &quot;Слуга народа&quot; утвердила новый устав и переизбрала совет
Слуга народа утвердила новый устав и переизбрала совет
&quot;Третий путь&quot;: Корниенко объяснил идеологию &quot;Слуги народа&quot;
Корниенко объяснил идеологию "Слуги народа"
Очень похоже: нейросеть написала песню в стиле Трэвиса Скотта (Видео)
Очень похоже: нейросеть написала песню в стиле Трэвиса Скотта (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь