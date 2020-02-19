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Отравление в Тернополе: количество пострадавших резко увеличилось

Отравление в Тернополе: количество пострадавших резко увеличилось
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Число госпитализированных в Тернопольской области студентов с подозрением на отравление увеличилось до 27.

Количество студентов одного из колледжей Збаражского района Тернопольской области, госпитализированных с подозрением на пищевое отравление, по состоянию на 11:00 среды возросло до 27, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"На месте происшествия работают правоохранители и эксперты Госпродпотребслужбы. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.325 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - говорится в сообщении.

Правоохранители вместе с экспертами устанавливают причины массового отравления. Эксперты отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.

По предварительной информации, обедали в столовой колледжа 153 студентов, а ужинали - 100. Пострадавшие также утверждают, что не все в день отравления там питались. Их состояние не тяжелое.

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Ранее сообщалось о госпитализации с подозрением на пищевое отравление 17 студентов Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой. Возраст больных - от 15 до 18 лет, их состояние не тяжелое.

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Тернополь, Колледж, Массовое отравление, ГСЧС.
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