В тернопольском колледже массово отравились ученики

Новости Украины:В Тернопольской области 12 учащихся колледжа госпитализированы с пищевым отравлением.

Двенадцать учеников с диагнозом пищевое отравление госпитализировали в Збаражскую больницу на Тернопольщине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ, с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учащихся (2003 - 2005 г.н.), которые употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в селе Славское (Львовская область) в отеле отравились 14 человек, из них 4 ребенка.

Ранее в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.

Как сообщалось, во Львовской области 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением после посещения ресторана в городе Борислав.