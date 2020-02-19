В учебном заведении на Киевщине распылили газ: есть пострадавшие

Новости Украины:16 детей, в возрасте от 6 до 15 лет, были госпитализированы.

В учебном заведении в городе Сквира Киевской области неизвестный распылил слезоточивый газ, в результате чего 16 детей госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"На первом этаже трехэтажного учебного заведения было распылено неизвестное вещество, по предварительным данным - слезоточивое вещество", - сообщили в полиции.

На место происшествия выехали ювенальные работники полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

"Пострадали дети - от 6 до 15 лет. 16 детей госпитализированы в медицинское учреждение, остальные проходят обследование", - отметили в пресс-службе.

Работники полиции нашли баллончик с неизвестным веществом, по предварительным данным, это баллончик "Терен". В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению правонарушителя, совершившего это распыление, продолжаются следственные действия.

Напомним, полиция усилила меры безопасности в столице из-за проведения массовых акций.