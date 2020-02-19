Скачать
Среда, 19.02.2020
Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам
Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам
Украина не получит "черные ящики" сбитого самолета МАУ
Украина не получит "черные ящики" сбитого самолета МАУ
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
Серьезная проблема: среда обитания кораллов может быть уничтожена
Серьезная проблема: среда обитания кораллов может быть уничтожена

Негде хранить: В Госархиве пожаловались на нехватку свободных помещений

Негде хранить: В Госархиве пожаловались на нехватку свободных помещений
17:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Большинство подчиненных архивов заполнены на 90% и более.

Председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов заявил о проблеме со свободными помещениями для хранения государственных документов. Об этом он сказал во время публичного отчета о работе службы за 2019 год.

"Архивы всегда начинаются с укомплектования, с создания, накопления информации. Мы видим падение темпов комплектования архивов. И это связано, в первую очередь, со слабой материально-технической базой, с отсутствием необходимых помещений в целом ряде архивов. То есть мы бы и рады были принять документы на государственное хранение, но не всегда можем это обеспечить, потому что некуда их принимать. Большинство архивов на 90 и более процентов своих площадей и хранилищ являются укомплектованными. И это одна из комплексных проблем, которую мы должны решать", - отметил Хромов.

В соответствии со статистическими данными, которые он обнародовал, в 2019 году цифры по формированию и комплектованию Национального архивного фонда уменьшились на 2% (соответственно снижение по формированию - с 36,5 тыс. до 35,8 тыс., и по комплектованию - с 30,3 тыс. до 29,8 тыс.).

Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам

Вместе с тем, он подчеркнул, что процесс комплектования центральных архивов идет.

"Это Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины, государственные архивы Полтавской и Киевской областей, которые больше всего приняли управленческой документации", - сообщил Хромов.

Он добавил, что кроме управленческой документации осуществляется комплектование архивов документами личного происхождения: "Здесь лидерами являются Центральный архив-музей литературы и искусств Украины, Центральный государственный архив зарубежной украинистики, Государственный архив Одесской области - из региональных, которые больше всего приняли документов личного происхождения".

По его словам, национальный архив осуществляет хранение также аудиовизуальной информации.

"Здесь драйверами являются Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г.С.Пшеничного, государственные архивы Хмельницкой, Одесской, Полтавской, Черкасской областей и отдельные отделы райгосадминистраций", - уточнил Хромов.

По данным председателя Государственной архивной службы Украины, на сегодняшний день весь национальный архивный фонд составляет 81,4 млн единиц хранения.

Кабмин решил создать Офис финансового контроля: чем он будет заниматься

"Это документы, которые в соответствии с законодательством, должны храниться вечно. То есть постоянно. И мы как архивная служба и учреждения архивные, которые в нашем подчинении, должны сделать все, чтобы передать этот накопленный массив информации нашим потомкам", - сказал Хромов.

Анатолий Хромов занимает должность председателя Государственной архивной службы Украины с 3 декабря 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нацархив, Анатолий Хромов, Государственной архивной службы Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
04 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
05 Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эвакуация украинцев: украинский самолет приземлился в Ухане
Украинский самолет приземлился в Ухане
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
Зеленский пообещал в текущем году отремонтировать 220 опорных больниц
Зеленский пообещал отремонтировать 220 больниц
Дженна Дьюэнн и Стив Кази объявили о помолвке (Фото)
Дженна Дьюэнн и Стив Кази объявили о помолвке (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь