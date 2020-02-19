Негде хранить: В Госархиве пожаловались на нехватку свободных помещений

Новости Украины:Большинство подчиненных архивов заполнены на 90% и более.

Председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов заявил о проблеме со свободными помещениями для хранения государственных документов. Об этом он сказал во время публичного отчета о работе службы за 2019 год.

"Архивы всегда начинаются с укомплектования, с создания, накопления информации. Мы видим падение темпов комплектования архивов. И это связано, в первую очередь, со слабой материально-технической базой, с отсутствием необходимых помещений в целом ряде архивов. То есть мы бы и рады были принять документы на государственное хранение, но не всегда можем это обеспечить, потому что некуда их принимать. Большинство архивов на 90 и более процентов своих площадей и хранилищ являются укомплектованными. И это одна из комплексных проблем, которую мы должны решать", - отметил Хромов.

В соответствии со статистическими данными, которые он обнародовал, в 2019 году цифры по формированию и комплектованию Национального архивного фонда уменьшились на 2% (соответственно снижение по формированию - с 36,5 тыс. до 35,8 тыс., и по комплектованию - с 30,3 тыс. до 29,8 тыс.).

Вместе с тем, он подчеркнул, что процесс комплектования центральных архивов идет.

"Это Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины, государственные архивы Полтавской и Киевской областей, которые больше всего приняли управленческой документации", - сообщил Хромов.

Он добавил, что кроме управленческой документации осуществляется комплектование архивов документами личного происхождения: "Здесь лидерами являются Центральный архив-музей литературы и искусств Украины, Центральный государственный архив зарубежной украинистики, Государственный архив Одесской области - из региональных, которые больше всего приняли документов личного происхождения".

По его словам, национальный архив осуществляет хранение также аудиовизуальной информации.

"Здесь драйверами являются Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г.С.Пшеничного, государственные архивы Хмельницкой, Одесской, Полтавской, Черкасской областей и отдельные отделы райгосадминистраций", - уточнил Хромов.

По данным председателя Государственной архивной службы Украины, на сегодняшний день весь национальный архивный фонд составляет 81,4 млн единиц хранения.

"Это документы, которые в соответствии с законодательством, должны храниться вечно. То есть постоянно. И мы как архивная служба и учреждения архивные, которые в нашем подчинении, должны сделать все, чтобы передать этот накопленный массив информации нашим потомкам", - сказал Хромов.

Анатолий Хромов занимает должность председателя Государственной архивной службы Украины с 3 декабря 2019 года.