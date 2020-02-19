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Кабмин решил создать Офис финансового контроля: чем он будет заниматься

Кабмин решил создать Офис финансового контроля: чем он будет заниматься
16:07 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Украины:Кабинет министров утвердил Положение об Офисе финансового контроля.

Кабмин утвердил Положение об Офисе финансового контроля, в котором определяются основные задачи, функции и полномочия нового органа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Офис финконтроля. в частности, будет осуществлять контрольные мероприятия в министерствах, других органах исполнительной власти, государственных фондах, фондах общеобязательного государственного социального страхования, бюджетных учреждениях и субъектах хозяйствования государственного сектора экономики.

А также - на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают (получали) средства из бюджетов всех уровней, госфондов и фондов общеобязательного государственного социального страхования или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество.

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"Контрольные мероприятия также будут осуществляться в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности по решению суда, принятому в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Офис финансового контроля, в частности, будет отвечать за проверку:

использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в том числе целевого, эффективного и результативного использования средств государственного бюджета и местных бюджетов;

соблюдения законодательства на всех стадиях бюджетного процесса по государственному и местных бюджетах;

соблюдения законодательства о закупках;

целевого использования и своевременного возврата кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии;

реализации инвестиционных проектов, других проектов (программ), которые поддерживаются международными организациями;

законности и правомерности расходов бенефициаров (партнеров) в рамках выполнения совместных операционных программ приграничного и трансграничного сотрудничества;

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состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

В Минфине добавляют, что в Положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики - проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям.

"Это позволит двигаться к автоматизации процессов и обработки информации в информационно-аналитических системах Офиса финконтроля.

Повысится качество выполнения задач, сократится время на сбор, обработку и анализ информации о деятельности подконтрольных учреждений, а приоритет деятельности перейдет к обеспечению своевременного реагирования на проблемные вопросы соблюдения законодательства", - добавили в ведомстве.

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Министерство финансов, Кабмин, Минфин, Офис финансового контроля.
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