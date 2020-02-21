В столице запланированные массовые мероприятия прошли спокойно

Новости Украины:В Киеве мероприятия приуроченные Революции достоинства прошли спокойно.

Мероприятия приуроченные к 6-й годовщине расстрелов на Майдане во время Революции достоинства прошли спокойно, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Киеве запланированные массовые мероприятия прошли спокойно. Нарушений общественного порядка на столичных улицах не зафиксировано. Нарушений правопорядка не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали столичные полицейские, работники ГСЧС и военнослужащие Нацгвардии.