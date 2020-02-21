Яровой: Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант работы

Новости Украины:Сергей Яровой сообщил, что правоохранители в Новых Санжарах перешли на усиленный вариант работы.

Правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать Новые Санжары (Полтавская обл.), сосредоточен резерв для реагирования на ситуацию, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Сейчас, в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", – цитирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Фейсбук заявление Ярового.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером колонна автобусов и сопровождающие их автотранспортные средства экстренных служб въехали на территорию санатория Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в одноименном населенном пункте в Полтавской области

За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах из-за привезенных в санаторий Нацгвардии эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, открыто два уголовных производства.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания.