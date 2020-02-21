Скачать
Пятница, 21.02.2020
Гончарук о решении Скалецкой уйти на карантин: Это достойная позиция
Гончарук о решении Скалецкой уйти на карантин: Это достойная позиция
Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы
Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы
Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли
Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли

Яровой: Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант работы

Яровой: Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант работы
04:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Сергей Яровой сообщил, что правоохранители в Новых Санжарах перешли на усиленный вариант работы.

Правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать Новые Санжары (Полтавская обл.), сосредоточен резерв для реагирования на ситуацию, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Сейчас, в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", – цитирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Фейсбук заявление Ярового.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером колонна автобусов и сопровождающие их автотранспортные средства экстренных служб въехали на территорию санатория Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в одноименном населенном пункте в Полтавской области

За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах из-за привезенных в санаторий Нацгвардии эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, открыто два уголовных производства.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Полиция, МВД, Эвакуация, Ухань, Сергей Яровой, Новые Санжары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Распространитель коронавируса: Ученые установили одну из причин
03 Почему при насморке заложена только одна ноздря: в чем причина
04 Как эвакуированных украинцев из Китая доправили в санаторий в Санжарах (Видео)
05 Вернулись из Китая 17 дней назад: Как чувствуют себя эвакуированные украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дезинформаторы Кремля вновь &quot;взялись&quot; за дело MH17
Дезинформаторы Кремля вновь "взялись" за дело MH17
Экс-советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
Экс-советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
В США назначили прокурора по делам Украины
В США назначили прокурора по делам Украины
Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь