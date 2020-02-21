Требовали деньги и угрожали убийством: В Киеве напали на мужчину

Новости Украины:В Киеве задержали трех одесситов за вымогательство и угрозы жителю столицы.

Трем одесситам, которые требовали деньги и угрожали убийством мужчине в Киеве сообщено подозрение.

Об этом сообщает на пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении трем злоумышленникам за вымогательство с угрозой убийства и нанесения телесных повреждений потерпевшему", - говорится в сообщении.

Сообщается, что преступление произошло 14 февраля 2020 года около 7:00 утра на проспекте Степана Бандеры в Киеве.

"Злоумышленники силой посадили в автомобиль 35-летнего потерпевшего, вывезли в лесопосадку и применяя насилие заставили последнего перечислить на банковский счет 25 тысяч гривен. Под страхом за свою жизнь пострадавший выполнил требование преступников, после чего злоумышленники оставили мужчину в лесу, а сами сбежали", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что правоохранителям удалось установить и задержать злоумышленников. Ими оказались уроженцы Одесской области 1988, 1986, 1984 годов рождения.

"Кроме того, судом в отношении 2 мужчин избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей, относительно третьего - домашний арест, который прокуратура сейчас оспаривает", - отмечается в сообщении.