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Пятница, 21.02.2020
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Требовали деньги и угрожали убийством: В Киеве напали на мужчину

Требовали деньги и угрожали убийством: В Киеве напали на мужчину
15:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве задержали трех одесситов за вымогательство и угрозы жителю столицы.

Трем одесситам, которые требовали деньги и угрожали убийством мужчине в Киеве сообщено подозрение.

Об этом сообщает на пресс-служба прокуратуры города Киева. 

"Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении трем злоумышленникам за вымогательство с угрозой убийства и нанесения телесных повреждений потерпевшему", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что преступление произошло 14 февраля 2020 года около 7:00 утра на проспекте Степана Бандеры в Киеве.

"Злоумышленники силой посадили в автомобиль 35-летнего потерпевшего, вывезли в лесопосадку и применяя насилие заставили последнего перечислить на банковский счет 25 тысяч гривен. Под страхом за свою жизнь пострадавший выполнил требование преступников, после чего злоумышленники оставили мужчину в лесу, а сами сбежали", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что правоохранителям удалось установить и задержать злоумышленников. Ими оказались уроженцы Одесской области 1988, 1986, 1984 годов рождения.

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"Кроме того, судом в отношении 2 мужчин избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей, относительно третьего - домашний арест, который прокуратура сейчас оспаривает", - отмечается в сообщении.

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Киев, Украина, Одесса, Нацполиция, ГУНП.
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