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Суббота, 22.02.2020
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Штаб ООС: боевики попытались прорвать линию обороны ВСУ

Штаб ООС: боевики попытались прорвать линию обороны ВСУ
09:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В Штабе ООС сообщили о попытке террористов прорваться через линию соприкосновения.

В ночь на 22 февраля вблизи населенного пункта Новотошковское в Луганской области вражеская диверсионно-разведывательная группа совершила неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения, было боестолкновение, в результате которого враг отступил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, ночью 22 февраля, была осуществлена неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку.

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"В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - сообщили в штабе.

Как сообщалось ранее, на этой неделе, 18 февраля, боевики атаковали украинские позиции вблизи Новотошковского на Донбассе.

Напомним, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Обстрелы, ОРДЛО, Штаб ООС.
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