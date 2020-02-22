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Во Львовской области сгорел деревянный жилой дом: погиб мужчина

Во Львовской области сгорел деревянный жилой дом: погиб мужчина
10:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Самборском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина.

В селе Корничи во Львовской области во время пожара погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

"22 февраля в 4:12 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Корничи Самборского района в деревянном жилом доме. Прибыв на место пожара, из дома появлялся дым, осуществив разведку было вынесено тело мужчины 1958 года рождения, медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали пожар в 4:36 и полностью ликвидировали в 5:39. Огонь уничтожил жилой дом, сообщили в ГСЧС. Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Черниговской области

Как сообщалось ранее, в Киеве в результате пожара в квартире погиб мужчина.

Напомним, Почти сотню гранат и запалов времен Второй мировой войны нашли возле школы на Запорожье.

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Львовская область, Пожар, ГСЧС, Корничи.
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