В Кропивницком на предпринимателя напали неизвестные

Новости Украины:В Кропивницком на предпринимателя неизвестные совершили разбойное нападение.

В Кропивницком неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь ГУНП в области Виталина Бевзенко.

"Подтверждает факт совершения разбойного нападения, совершенного относительно владельца одного из торговых заведений Кропивницкого. Сумма причиненного преступлением ущерба устанавливается. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований", - прокомментировала пресс-секретарь ГУНП в области Виталина Бевзенко.

По ее словам, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения.