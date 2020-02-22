В Кропивницком на предпринимателя напали неизвестные

В Кропивницком неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь ГУНП в области Виталина Бевзенко.
"Подтверждает факт совершения разбойного нападения, совершенного относительно владельца одного из торговых заведений Кропивницкого. Сумма причиненного преступлением ущерба устанавливается. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований", - прокомментировала пресс-секретарь ГУНП в области Виталина Бевзенко.
По ее словам, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения.