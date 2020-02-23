В оккупированном Крыму устроили детский военный парад в честь 23 февраля

Новости Украины:Ялтинские школьники прошли колонной по набережной к главной сцене.

Оккупационная власть РФ в Крыму провела парад детских военных организаций, который приурочен к 23 февраля, Дню защитника отечества РФ. Об этом пишет "Крым.Реалии".

По информации издания, в параде, который проходил в Ялте, были задействованы местные школьники, которые являются членами "Юнармии". Так же в параде были задействованы ученики "Школы юных моряков".

Детские колоны прошли по набережной Ялты к главной сцене, где их поздравили с "праздником" и дали покушать каши.

Кроме этого, военно-патриотический клуб "Пересвет" провел презентацию с использованием оружия и "историей побед России" - от мечей и кольчуг, до современных образцов вооружения.

Украинская сторона неоднократно обращала внимание на военный формат воспитания детей в оккупиованном Крыму. Психологи же в свою очередь отмечают, что современное образование в РФ давит на сознание детей.

Напомним, Генпрокурор РФ Игорь Краснов посетил оккупированный Крым, где провел встречу с предпринимателями.