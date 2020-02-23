ГБР задержало патрульного, требовавшего у пьяного водителя взятку

Новости Украины:ГБР задержало патрульного, который требовал у пьяного водителя взятку за избежание ответственности.

Следователи ГБР во Львовской области задержали патрульного полицейского, который требовал у водителя 10 тыс. гривен взятки за то, что он не будет привлекать его к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, милиционер требовал от водителя 10 тысяч гривен взятки. За "вознаграждение" полицейский обещал не привлекать его к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Следователи ГБР задержали милиционера во время получения части неправомерной выгоды в сумме 300 евро в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, патрульному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, оперативники Управления стратегических расследований в Сумской области задержали руководителя государственного предприятия на взятке в 5 тыс. долларов.