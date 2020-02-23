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Директор завода концерна "Укроборонпром" погорел на взятке (Фото)

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Директор завода концерна "Укроборонпром" погорел на взятке (Фото)
13:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Военная прокуратура

Новости Украины:Директора завода концерна "Укроборонпром" задержали на взятке.

Сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в 5 тысяч долларов директора казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Звезда", входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

"21 февраля 2020 года задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов директором казенного предприятия "Шосткинский казенный завод "Звезда". Указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, находящегося на территории завода, который входит в состав ГК "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, неправомерная выгода изъята.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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22 февраля день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Коррупция, Укроборонпром, Шостка, Военная прокуратура.
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