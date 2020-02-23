Ситуация на Донбассе: в штабе сообщили об вражеских обстрелах

Новости Украины:С начала суток боевики трижды вели огонь на Луганском направлении.

Сегодня боевики российско-оккупационных войск трижды открывали огонь на Луганском направлении. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска трижды, каждый раз по 20 минут, вели огонь на Луганском направлении. Около 7:00 противник из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Травневого", - сказал он .

По его словам, с 9:30 оккупанты выпустили 5 мин калибра 120 мм, открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и пулемета по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Крымского. "После 10:00 2 мины калибра 120 мм разорвались на позициях подразделений Объединенных сил у Орехова. По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет", - добавил представитель Минобороны.

Как сообщалось, в течение минувших суток, 22 февраля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военный получил ранения.