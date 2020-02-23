Пьяный полицейский на мотоцикле устроил ДТП в Одесской области: погиб человек

Новости Украины:В Одесской области пьяный полицейский на мотоцикле совершил смертельное ДТП.

В Одесской области управлявший мотоциклом пьяный полицейский допустил аварию, в которой погиб человек.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 22 февраля в селе Карлеевка Белгород-Днестровского района.

"В результате аварии погиб 42-летний пассажир. Предварительно установлено, что 41-летний водитель мотоцикла не справился с управлением на повороте. Мотоцикл перевернулся, а его пассажир от полученных телесных повреждений погиб", - сообщили в полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следователь по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области.

В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили, что за рулем мотоцикла был полицейский.

По предварительной информации, около 17:00 инспектор одного из батальонов Управления полиции охраны регионального главка Нацполиции был за рулем мотоцикла марки "МТ-11".

Следствием установлено, что у него обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.

Обстоятельства происшествия расследуют следователи территориального управления Госбюро расследований в Николаеве.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса, а также об избрании меры пресечения.