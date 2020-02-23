День в ООС: боевики лупят с тяжелых минометов и ствольной артиллерии

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Талаковки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил двенадцать обстрелов по украинским позициям, а именно:
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