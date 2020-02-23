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Под Офисом президента требуют отставки Авакова: фото и видео

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Под Офисом президента требуют отставки Авакова: фото и видео
14:47 Сегодня Телеграф Фото: Громадське

Новости Украины:Митингующие требуют отставки Арсена Авакова, который возглавляет Министерство внутренних дел.

Около 100 человек вышли под Офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает Hromadske.

Участники акции требуют уволить Авакова, а также не назначать на другие влиятельные должности.

Участники заявили об отсутствии расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Участники акции хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и вопросом у подписи Владимира Зеленского, но правоохранители не позволили.

При этом плакат с замечанием о неудовлетворительном расследования дела Павла Шеремета сорвали.

На акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец - защитник подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром.

Как сообщалось, подозрения по делу об убийстве в 2016-м Шеремета объявлены Дугарь, музыканту Антоненко, врачу и волонтеру Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко помогал ей в ночь "закладки".

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Справка: Арсена Авакова назначили министром внутренних дел 27 февраля 2014 года и переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.

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Акция протеста, Митинг, МВД, Арсен Аваков, Павел Шеремет, ОП, Екатерина Ганзюк.
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