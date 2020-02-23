Под Офисом президента требуют отставки Авакова: фото и видео

Около 100 человек вышли под Офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает Hromadske.
Участники акции требуют уволить Авакова, а также не назначать на другие влиятельные должности.
Участники заявили об отсутствии расследований нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Участники акции хотели оставить у Офиса президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и вопросом у подписи Владимира Зеленского, но правоохранители не позволили.
При этом плакат с замечанием о неудовлетворительном расследования дела Павла Шеремета сорвали.
На акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец - защитник подозреваемой по делу Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром.
Мітинг за відставку Авакова: активісти спробували повісити на будівлю Офісу президента плакати з написом «Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?» — поліція не дала їм це зробити.
Плакат з зауваженням про незадовільне розслідування справи Шеремета зірвали pic.twitter.com/GQbavmjFmM
— hromadske (@HromadskeUA) February 23, 2020
Как сообщалось, подозрения по делу об убийстве в 2016-м Шеремета объявлены Дугарь, музыканту Антоненко, врачу и волонтеру Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко помогал ей в ночь "закладки".
Справка: Арсена Авакова назначили министром внутренних дел 27 февраля 2014 года и переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.