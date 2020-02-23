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"Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники

"Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники
18:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Полиция выясняет, кто спровоцировал искусственную панику в Новых Санжарах.

Национальная полиция анализирует всю визуальную информацию, чтобы определить, кто посеял искусственную панику и вызвал протесты в Новых Санжарах.

Об этом на брифинге в воскресенье сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Мы отслеживаем всю визуальную информацию, определяем, кто какие функции выполнял, мы идем в рамках следствия", - заявил Варченко.

На вопрос журналистов, оправданным ли было наличие бронетехники в селе, он ответил, что в полиции, принимая решение, руководствовались исключительно законами Украины о полиции и Нацгвардии.

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Как сообщалось ранее, 20 февраля в харьковский аэропорт прибыл самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их на автобусах перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они будут находиться на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Жители поселка Новые Санжары и близлежащих населенных пунктов с ночи перекрывали дороги, протестуя против размещения эвакуированных из Китая. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

Новые Санжары в тот день посетили министр внутренних дел Арсен Аваков, его первый заместитель Сергей Яровой, глава Национальной полиции Игорь Клименко, Премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая решила провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными.

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Всего на обсервации находится 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко "среди митингующих в Новых Санжарах оказался гражданин, осужденный за дезертирство. Под влиянием распитых с друзьями спиртных напитков он ругался и бросался на полицейских. Впереди у этого гражданина суд, который определит его меру ответственности за участие в массовых нарушениях общественного порядка".

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Иван Варченко, Нацполиция, Новые Санжары.
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