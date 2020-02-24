На Черном и Азовском морях ожидается серьезный шторм

Новости Украины:В акватории Черного и Азовского морей в среду, 24 февраля, синоптики предупреждают о шторме и сильных порывах ветра.

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в районах Черного и Азовского морей, ожидается сильный ветер и иногда высота волн до 30-40 дм. Об этом сообщает служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, утром 24 февраля по северо-западным районам Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм, на Азовском море днем 24 февраля сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм, местами значительные осадки", - говорится в сообщении.

Осложнения погодных условий будут отвечать II (оранжевому) уровню опасности, что будет приводить к осложнению работы морской отрасли и морского транспорта, добавили в ГСЧС.

Напомним, 24 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с; временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем в восточной части значительные осадки); температура в течение суток от 5° тепла до 1° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный мокрый снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью 40 м/с, сильная метель, температура ночью и днем 1-6° мороза, на дорогах гололедица.

В Киеве - ночью значительный, днем умеренный дождь и мокрый снег; порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.