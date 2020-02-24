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Из-за мокрого снега Киев снова парализовали пробки

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Из-за мокрого снега Киев снова парализовали пробки
11:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Киев утром 24 февраля сковали сильные пробки.

Утром 24 февраля Киев стал в пробках – движение затруднено на всех мостах в направлении правого берега, стоят Набережное шоссе, проспект Победы, улица Елены Телиги.

Об этом свидетельствует онлайн-карта Google.

В частности, сильный трафик сейчас на Проспекте Победы и улице Жилянской в районе железнодорожного вокзала, на Крещатике возле гостиницы «Днепр», на улице Грушевского и на Набережном шоссе.

Также пробки наблюдаются на Южном, Дарницком мостах и мосту Патона в сторону правого берега.

На Левом берегу – огромная пробка, которая тянется со станции метро "Позняки" вплоть до Южного моста. Похожая ситуация на Русановке и возле станции метро «Левобережная».

Напомним, перемещение активного циклона через территорию Украины обусловит сложные погодные условия в начале недели.

Так, 24 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с; временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем в восточной части значительные осадки); температура в течение суток от 5° тепла до 1° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9° тепла. В Карпатах ночью значительный, днем умеренный мокрый снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью 40 м/с, сильная метель, температура ночью и днем 1-6° мороза, на дорогах гололедица.

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В Киеве - ночью значительный, днем умеренный дождь и мокрый снег; порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

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Киев, Погода, Снег, Пробки.
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