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Внезапная перестрелка: В Кропивницком открыли огонь по патрульным полиции

Внезапная перестрелка: В Кропивницком открыли огонь по патрульным полиции
12:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Кропивницком мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции.

В городе Кропивницкий в Кировоградской области 24-летний мужчина стрелял в патрульных. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Около полуночи 23 февраля, на одной из улиц города Кропивницкий произошла стрельба. Неизвестный, увидев служебный автомобиль, открыл огонь в сторону полицейских и скрылся. Злоумышленника задержали той же ночью у одного из местных развлекательных заведений", - говорится в сообщении.

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По информации полиции, патрульные увидели на проезжей части мужчину. Полицейские приблизились к нему, но мужчина внезапно произвел несколько выстрелов в их автомобиль и начал убегать. За несколько часов злоумышленника удалось задержать.

"Нападавшим оказался 24-летний мужчина родом из Черкасской области. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет. Злоумышленник находился в нетрезвом виде и вел себя неадекватно", - говорится в сообщении. 

Также отмечается, что мужчине сообщили о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Сейчас злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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Украина, Стрельба, Нацполиция, ГУНП, Кропивницкий.
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