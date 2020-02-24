Вспышка гепатита: В Харькове временно закрыли школу

Новости Украины:В Харьковской области из-за вспышки гепатита закрыли одну из школ.

В пгт Боровая Харьковской области приостановлено обучение в опорной школе из-за вспышки гепатита А.

Об этом информирует пресс-служба ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Минздрав Украины".

"По состоянию на 24 февраля новых случаев заболеваний острым вирусным гепатитом А среди учащихся и персонала Окружного опорного учебного заведения "Боровская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 Боровского районного совета Харьковской области им. героя Советского Союза В.С. Колесника", расположенного в пгт Боровая, не зарегистрировано. Учебно-воспитательный процесс в учебном заведении временно приостановлен", - говорится в сообщении.

Трое из четырех заболевших детей продолжают лечение в инфекционном отделении КНС "Боровская центральная районная больница", состояние детей удовлетворительное.

В Госпродпотребслужбе в Харьковской области в свою очередь сообщают, что при обследовании учебного заведения выявили нарушения требований санитарного законодательства.

По предварительным данным, вирус передавался контактно-бытовым путем.

Эпидемиологическое расследование продолжается.