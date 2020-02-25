Штормовой ветер спровоцировал масштабный пожар в плавнях под Одессой

В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская обл.) горят плавни, из-за сильного ветра пожар быстро распространяется, сообщило издание "Думская".
"Неосторожное обращение с огнем и штормовой ветер спровоцировали масштабный пожар в днестровских плавнях", – говорится в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.
По информации дирекции парка, возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса – Рени.
"Северный ветер гонит огонь по заповедной зоне вдоль лимана", – цитирует слова сотрудников нацпарка Думская.
Напомним, в Одесской области вследствие непогоды были обесточены более 140 населенных пунктов.