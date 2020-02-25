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Штормовой ветер спровоцировал масштабный пожар в плавнях под Одессой

Штормовой ветер спровоцировал масштабный пожар в плавнях под Одессой
07:42 Сегодня Телеграф Думская Фото: Думская

Новости Украины:Штормовой ветер раздул масштабный пожар в заповедных плавнях под Одессой.

 В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская обл.) горят плавни, из-за сильного ветра пожар быстро распространяется, сообщило издание "Думская".

"Неосторожное обращение с огнем и штормовой ветер спровоцировали масштабный пожар в днестровских плавнях", – говорится в сообщении на сайте издания в понедельник вечером.

По информации дирекции парка, возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса – Рени.

"Северный ветер гонит огонь по заповедной зоне вдоль лимана", – цитирует слова сотрудников нацпарка Думская.

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Напомним, в Одесской области вследствие непогоды были обесточены более 140 населенных пунктов.

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Одесса, Пожар, Ветер, ГСЧС, Плавни.
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