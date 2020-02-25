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В Николаеве ветер завалил палаточный городок военных

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В Николаеве ветер завалил палаточный городок военных
08:07 Сегодня Телеграф facebook. Фото: facebook.com/235JTC

Новости Украины:В Николаеве и области сильный ветер повалил 250 деревьев, повредил 75 домов и палаточный городок ВСУ.

В Николаеве в результате сильного ветра повалены 250 деревьев, повреждены крыши 75 домов. Об этом стало известно из Facebook-сообщения Николаевского мэра Александра Сенкевича.

“Всего было повалено более 250 деревьев, разрушено около 75 крыш домов и соцучреждения, оборваны кабели электросетей. Не работают несколько котельных", - сообщил Сенкевич.

Он пообещал, что в течение суток все дома будут подключены к отоплению. Этой ночью работают две бригады "Николаевоблэнерго". Утром количество бригад увеличится до одиннадцати.

Над ликвидацией последствий непогоды работают профильные коммунальные предприятия и несколько частных подрядчиков.

Что касается области, то по данным 35-го Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений, на военном полигоне Широкий Лан под Николаевом порывы ветра снесли палатки лагеря ВСУ.

Страшные последствия от непогоды в Украине

"Из-за непогоды в палаточном городке межвидового центра подготовки военных частей и подразделений (более известный как полигон Широкий Лан) ветром, порывы которого достигают 38 метров в секунду, завален и повреждены ряд палаток", - говорится в сообщении.

Напомним, в Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская обл.) горят плавни, из-за сильного ветра пожар быстро распространяется.

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Николаев, Погода, Шторм, Ветер, ГСЧС.
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