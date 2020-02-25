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В Днепре на остановке произошла стрельба, есть пострадавшие

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В Днепре на остановке произошла стрельба, есть пострадавшие
09:23 Сегодня Телеграф dp.informator.ua Фото: Информатор

Новости Украины:В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали несколько человек – у них ранения ног и шеи, пишет "Информатор".

По словам очевидцев, у обочины остановились два авто Mercedes GL-class, а рядом с ними – патрульный экипаж. Позднее туда приехали еще несколько неизвестных, предварительно, на Toyota Land Cruiser – они и открыли стрельбу. Свидетели сообщают, что пострадали три человека.

"Причина конфликта неизвестна. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся", – добавили в СМИ. Для поимки злоумышленника введен план "Сирена".

В пресс-службе полиции сообщили, что выстрелы, предварительно, совершались из травматического оружия, пишет kp.ua. Пострадавшие госпитализированы, по данным полиции, ранения получили двое.

По неподтвержденной информации, водитель Mercedes GL-class обратился к патрульному экипажу. Он рассказал, что его преследуют. Водитель продолжил движение в сопровождении полиции, но на улице Титова его заблокировала Toyota Land Cruiser. Из нее выбежали люди и, размахивая оружием, начали стрелять. Об этом Информатор сообщает, ссылаясь на собственные источники.

Пострадавших госпитализировали в 16 городскую больницу. Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылась. Позже автомобиль нашли во дворе жилого дома № 1 на Звездном бульваре. Сотрудники розыска и КОРД провели задержание подозреваемых.

По данным издания, среди пострадавших в перестрелке - бывший бизнесмен Эльтон Вахидов. Согласно You Control, ранее он занимался частным предпринимательством - розничной торговлей табачными изделиями. По неофициальным данным, он ехал в машине со своими сыновьями. 

Также стало известно о том, что стреляли те, кто ехал в Toyota Land Cruiser. Стрельбу вели из травматического пистолета.

Отметим, что по состоянию на 00:42 25 февраля, официальных сообщений о происшествии на сайте ГУНП в Днепропетровской области нет.

В Киеве на улице мужчина устроил стрельбу

Напомним, в городе Кропивницкий в Кировоградской области 24-летний мужчина стрелял в патрульных. 

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Полиция, Днепр, Стрельба, Происшествие.
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