Боевики активизировали ночное ведение разведки позиций ВСУ

Командование российско-оккупационных войск активизировало ведения разведки позиций подразделений Объединенных сил в ночное время.
Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщил во время брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.
"Командование российско-оккупационных войск активизировало ведение разведки позиций подразделений Объединенных сил, особенно в ночное время", - заявил он.
При этом, по словам Гуцуляка, противником нарабатывается практика обеспечения действий каждой разведывательно-диверсионной группы огневой поддержкой взаимодействующего с ней артиллерийского или минометного подразделения.
"Таким образом оккупанты пытаются повысить уровень согласованности действий разведывательных и артиллерийских подразделений по выявлению целей для немедленного нанесения точных артиллерийских ударов по объектам Объединенных сил", - добавил пресс-секретарь Минобороны.
По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме и находятся наготове к коварным вражеским действиям со стороны российско-оккупационных войск.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в воскресенье около 400 взрывов в Донецкой области, и 550 взрывов на Луганщине.