Шесть машин разбились на трассе Киев-Чоп, есть пострадавшие

Новости Украины:Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомобилей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля около 16.05 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Чишки Пустомытовского района. Об этом сообщает местная полиция.

Как установили правоохранители, водитель грузовика DAF совершил попутное столкновение с автомобилем Renault Logan, который в свою очередь столкнулся в автобус "БАЗ", ехавший впереди. После столкновения, автобус въехал в автомобиль Ford Kuga, что повлекло столкновение Ford и Volkswagen Sharan.

В результате масштабного автомобильного происшествия пострадали водитель Renault, его одиннадцатилетний пассажир и водитель автомобиля Fiat.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, в Николаеве водитель маршрутки в состоянии опьянения сел за руль и устроил ДТП с участием троллейбуса.

В Киеве на проспекте Николая Бажана водитель маршрутки с пассажирами не справился с управлением и врезался грузовик.