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Разведка Украины: Наемники РФ обстреливают позиции ВСУ из жилых кварталов на Донбассе

Разведка Украины: Наемники РФ обстреливают позиции ВСУ из жилых кварталов на Донбассе
13:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинская разведка говорит, что террористы возобновили практику обстрелов украинских позиций из жилых кварталов.

Командование российско-оккупационных войск возобновило практику ведения артиллерийских обстрелов подразделений Объединенных сил с боевых позиций, расположенных в жилых кварталах временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом на брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута.

"Командование российско-оккупационных войск возобновило практику ведения артиллерийских обстрелов подразделений Объединенных сил с боевых позиций, расположенных в жилых кварталах населенных пунктов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказал он.

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По словам Прауты, такие действия оккупантов усилили недовольство местных жителей, ведь от детонации в результате выстрелов разрушается личное имущество, а также происходит дополнительное минирование подступов к позициям.

При этом минирование территории приводит к росту потерь среди оккупантов. Так, 23 февраля на одном из собственных минных полей подорвался военнослужащий 1 АК. Командование оккупационных войск пытается скрыть обстоятельства инцидента, выдавая гибель наемника как результат столкновения с диверсионно-разведывательной группой Объединенных сил, подчеркнул Праута.

Напомним, Арсен Аваков ответил на заявления Владислава Суркова (бывшего помощника президента России Владимира Путина) о Донбассе и политике в отношении Украины.

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Террористы, Минобороны, Донбасс, Обстрелы, ОРДЛО.
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