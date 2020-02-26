Аваков ответил Суркову на заявления об Украине: "Шавка, пытающаяся гавкать на слона"

Новости Украины:Арсен Аваков ответил на заявления Владислава Суркова (бывшего помощника президента России Владимира Путина) о Донбассе и политике в отношении Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков эмоционально отреагировал на скандальные заявления про Украину бывшего помощника Путина и куратора боевиков на Донбассе Владислава Суркова. Ответ россиянину Аваков опубликовал в Twitter.

"Сурков – со своими перлами об Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь", – написал Аваков.

При этом министр добавил, что "Украина живет вне зависимости представлений о ней отставного шовиниста".

Напомним, сегодня в сети появилось скандальное интервью бывшего помощника Путина Владислава Суркова, в котором россиянин, в частности, заявил, что "из-за упрямства хохлов Украина все-таки состоится как государство".

Вопрос только в том, по мнению Суркова, на сколько частей будет поделена Украина. Поэтому России "так или иначе придется принимать участие в процессе ее формирования".