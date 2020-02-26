Массовое отравление в военном колледже на Тернопольщине: как чувствуют себя пострадавшие

Новости Украины:25 воспитанников колледжа на Тернопольщине уже выписали из больницы после отравления.

В Тернопольской области 25 учеников военного колледжа, которых госпитализировали с отравлением, уже выписали из медучреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

"У 25 учеников Збаражского колледжа усиленной военной подготовки, которые недавно были госпитализированы в больницу из-за массового отравления, диагностировали острую кишечную инфекцию. Учеников уже выписали из медучреждения. Новых случаев заболевания нет", - рассказали в пресс-службе.

По их информации, после отравления учеников водоснабжение в учебное заведение подается из центральной скважины. Еду привозят из городского заведения питания. Проведена дезинфекция помещения, переоборудованы цеха пищеблока.

Как сообщало агентство, на прошлой неделе с пищевым отравлением в городе Збараж попали в больницу 25 воспитанников колледжа в возрасте от 15 до 18 лет. У 8 из них выделен норовирус, у двух - норовирус и стафилококк и у четырех - стафилококк.

Кроме того, у трех работников пищеблока выделен норовирус. Сейчас они временно отстраняются от работы.

По данным лабораторных исследований пищевых продуктов, в капустняке выделены мезофильные аэробные микроорганизмы, в гороховом пюре - сальмонелла и стафилококк, в салате из свеклы выделены бактерии кишечной палочки.

Окончательных результатов всех исследований еще нет, эпидрасследование продолжается.