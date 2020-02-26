Массовое отравление в военном колледже на Тернопольщине: как чувствуют себя пострадавшие

В Тернопольской области 25 учеников военного колледжа, которых госпитализировали с отравлением, уже выписали из медучреждения.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
"У 25 учеников Збаражского колледжа усиленной военной подготовки, которые недавно были госпитализированы в больницу из-за массового отравления, диагностировали острую кишечную инфекцию. Учеников уже выписали из медучреждения. Новых случаев заболевания нет", - рассказали в пресс-службе.
По их информации, после отравления учеников водоснабжение в учебное заведение подается из центральной скважины. Еду привозят из городского заведения питания. Проведена дезинфекция помещения, переоборудованы цеха пищеблока.
Как сообщало агентство, на прошлой неделе с пищевым отравлением в городе Збараж попали в больницу 25 воспитанников колледжа в возрасте от 15 до 18 лет. У 8 из них выделен норовирус, у двух - норовирус и стафилококк и у четырех - стафилококк.
Кроме того, у трех работников пищеблока выделен норовирус. Сейчас они временно отстраняются от работы.
По данным лабораторных исследований пищевых продуктов, в капустняке выделены мезофильные аэробные микроорганизмы, в гороховом пюре - сальмонелла и стафилококк, в салате из свеклы выделены бактерии кишечной палочки.
Окончательных результатов всех исследований еще нет, эпидрасследование продолжается.