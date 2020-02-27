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У фигурантов дел "дел Хизб ут-Тахрир" ухудшилось состояние здоровья

У фигурантов дел "дел Хизб ут-Тахрир" ухудшилось состояние здоровья
09:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Адвокат Назим Шейхмамбетов говорит, что у фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" ухудшилось здоровье в СИЗО.

Состояние здоровья фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Эдема Смаилова и фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова ухудшилось в российском СИЗО.

Об этом адвокат политузников Назим Шейхмамбетов сообщил изданию Крым.Реалии.

"Мой подзащитный Смаилов рассказал, что недавно в условиях СИЗО у него обострился хронический гайморит, ему выдали обезболивающие средства, однако лечения никто никакого не проводит. Сам Смаилов связывает обострение своего заболевание с условиями конвоирования из СИЗО в суд и обратно", – сказал Шейхмамбетов.

Кроме того, по словам Шейхмамбетова, руководство СИЗО продолжает игнорировать просьбу Смаилова о передаче ему очков.

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Адвокат также сообщил, что фигурант второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Умеров жалуется на хронические боли в сердце.

"Недавно мне удалось посетить Шабана Умерова, он мне рассказал о том, что его беспокоят сильные боли в сердце. Также он рассказал, что каждый день, с 6 часов вечера и до того момента, пока он не уснет, у него появляется сильная боль в сердце. Иногда настолько сильная, что приходится вызывать врачей. У нас был такой случай, когда благодаря помощи сокамерников его смогли более-менее привести в себя", – сообщил Шейхмамбетов.

По его словам, врач-терапевт подтвердил наличие заболевания сердца, однако для установления точного диагноза необходимо провести комплексный осмотр. Сейчас Умеров находится на стационарной психиатрической экспертизе.

Также, по словам адвоката, на его обращения в СИЗО о проведении обследования для установления диагноза Умерову медсанчасть СИЗО отказывает, ссылаясь на удовлетворительное состояние Умерова.

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Как сообщалось, 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста. В том числе Шабан Умеров. 

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Крымские татары, Эдем Смаилов, Назим Шейхмамбетов, Дела Хизб ут-Тахрир, Шабан Умеров.
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