Скачать
Четверг, 27.02.2020
Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
В МИД подтвердили случай заражения украинки коронавирусом в Италии
В МИД подтвердили случай заражения украинки коронавирусом в Италии
Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры
Бенфика - Шахтер: на кого ставят букмекеры
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля

Ремонт украинских дорог: "Укравтодор" приступил к работам в 17 областях

Ремонт украинских дорог: "Укравтодор" приступил к работам в 17 областях
10:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Владислав Криклий говорит, что ремонт начался на 68 дорожных объектах.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало ремонтные работы на 68 дорожных объектах в 17 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Министерство инфраструктуры и "Укравтодор" провели надлежащую подготовительную работу, чтобы при благоприятных погодных условиях дорожные работы начались как можно раньше. Задача - восстановить минимум 4000 км дорог в 2020 году должна быть выполнена, и мы уже для этого работаем", - цитирует пресс-служба министра Владислава Криклия.

Сообщается, что ежедневно на карте Украины увеличивается количество участков, где уже начались ремонтные работы. На этом этапе, в зависимости от объекта, проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия и т. п.

"Большое строительство": чем займется "Укравтодор" весной

"Подобные срезы выполнения работ на дорожных объектах планируем делать на регулярной основе. Во время пиковой нагрузки будем дополнительно координироваться с Национальной полицией для надлежащего управления движением и предупреждения граждан. Кроме этого, для "Укравтодора" это еще одна форма контроля работы подрядчиков", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

В частности, работы уже ведутся в таких областях, как Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Николаевская, Львовская, Луганская, Одесская, Ривненская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черкасская. Полный список дорожных объектов, где ведутся ремонтные работы, опубликован на сайтах "Укравтодора" и Мининфраструктуры.

"Укравтодор" в 2020 году планирует строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 км. В частности, планируется продолжить строительство Северной объездной г. Житомир, Северной объездной г. Ривне, Юго-Западной объездной г. Полтава, Южной объездной г. Днепр, объездной дороги г. Дунаевцы (на участке между Черновцами и Хмельницким).

Всего в течение трех лет "Укравтодор" планирует восстановить 7 тыс. км дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.

Напомним, Государство собирается профинансировать более 400 проектов по строительству дорог.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дороги, Ремонт, Укравтодор, Владислав Криклий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
04 Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
05 Милованов назначил нового заместителя по "аграрке": Кто же это
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек
Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек
Глава Минобороны: Минские соглашения выгодны Украине
Глава Минобороны: Минские соглашения выгодны Украине
Прогноз погоды: синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и ночные морозы
В Украине прогнозируют мокрый снег, дожди и ночные морозы
Иракли Макацария обратился к герою шоу &quot;Холостяк-10&quot;
Иракли Макацария обратился к герою шоу "Холостяк-10"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь