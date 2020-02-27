На Волыни при пожаре дома обнаружили тела двух детей

Новости Украины:В Волынской области при пожаре в доме, который произошел ночью 27 февраля, погибли 2 ребенка.

На Волыни во время ликвидации пожара в жилом доме сотрудники ГСЧС обнаружили тела двух детей. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Волынской области.

Так, 27 февраля в 2:16 спасатели получили сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Белашов Ковельского района - пламя, охватившее все здание, заметили соседи.

В 2:20 к месту вызова прибыло первое подразделение пожарных. На момент прибытия пожар достиг крыши и охватил весь дом. Соседи сообщили, что в доме могут находиться двое детей. Для локализации пожара понадобилось 55 минут.

"К сожалению, на месте пожара сотрудники службы 101 обнаружили в комнате тела двух детей - мальчика 2014 г.р. и девочку 2017 г.р. Спасти детей уже не было возможности", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован в 4:40.

Обстоятельства гибели детей и причина пожара устанавливаются. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате недостатков конструкции печного отопления.

Напомним, в Днепре во время пожара в одной из комнат общежития пострадали 5 человек.